Bhartiya Kisan Union (BKU) and UP Politics: पंजाब में जन्मा BKU, कुछ यूं बन गया पश्चिमी यूपी की राजनीति की धुरी

Bhartiya Kisan Union (BKU) and UP Politics: चौधरी नरेश टिकैत (Naresh Tikait) बीकेयू के मौजूदा प्रमुख हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया कि बीकेयू इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election-2022) में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन (SP-RLD Coalition) का समर्थन करेगा. लेकिन कुछ घंटों के भीतर ही पलट गए.