BJP को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने हमें समझा और स्वीकारा: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव

Bhupender Yadav The Rise of The: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, "1950 के दशक से, कांग्रेस और नेहरू ने भाजपा को सांप्रदायिक के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, जिसका मैंने किताब में उल्लेख किया है. भाजपा ने अपनी यात्रा में गरीबों के लिए विकास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आदि की बात की. और दीनदयाल जी (दीनदयाल उपाध्याय) अस्पृश्यता के कलंक को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि राजनीति में, 'राजनीतिक अस्पृश्यता' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है. यह जनसंघ के कारण नहीं था कि जनता पार्टी रुक गई. जनसंघ को त्याग करना पड़ा जिससे भाजपा का गठन हुआ."