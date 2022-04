रूस की मदद पर भारत को अमेरिका की चेतावनी- 'मॉस्को से तेल व अन्य सामानों का आयात बढ़ाना आपके हित में नहीं'

US advice to India on Russian Energy import: यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से कच्चा तेल और अन्य वस्तुओं का आयात कर रहा है. इस मुद्दे पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है. व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि रूस से ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी या वृद्धि करना भारत के हित में नहीं है. साथ ही अमेरिका ने भारत से मॉस्को पर अपनी निर्भरता को कम करने और मदद के लिए यूएस के साथ काम करने की पेशकश की.