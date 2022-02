SC का बिटक्वाइन पर केंद्र से सवाल, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की पहल तेज; 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से बिटक्वाइन (Bitcoin) पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है. कोर्ट ने सवाल किया है- ‘क्या यह अवैध है या नहीं?’ यूक्रेन की सीमा पर फंसे भारतीयों के लिए सरकार ने नए नंबर जारी किए हैं. साथ ही सरकार ने नागरिकों के लिए हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया में भारतीय दूतावास की टीमें भी तैयार की हैं. खबर है कि 470 भारतीय छात्रों का पहला बैच सुसेवा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए रोमानिया पहुंच गया है. रूस के आक्रमण का सामना कर रहे यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने इस दौरान 800 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार दिया है. साथ ही बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट और टैंक भी नष्ट कर दिए हैं. जानते हैं 10 बड़ी खबरें-

1- बिटक्वाइन लीगल है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से बिटक्वाइन (Bitcoin) पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि बिटक्वाइन लीगल है या नहीं (Is Bitcoin Legal or Not?). कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान बिटक्वाइन पर अपना रुख साफ करने को कहा. खास बात है कि आम बजट 2022 में भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने डिजिटल संपत्तियों (Digital Assets) पर कर लगने की बात कही थी.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

2- Ukraine-Russia Conflict: यूक्रेन की सीमा पर फंसे भारतीयों के लिए हंगरी, पोलैंड से पहुंची मदद, सरकार ने जारी किए नंबर

यूक्रेन (Ukraine) के खिलाफ रूस (Russia) ने गुरुवार को सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है. बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के प्रयास कर रही है. शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की तरफ से सरकार की टीमों की जानकारी साझा की गई है, जो भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया में काम कर रही है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय नागरिकों और खासतौर से छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

3- Russia-Ukraine War: यूक्रेन का दावा-800 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे, 30 टैंक और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट भी किए तबाह

रूसी और यूक्रेन की सेना के बीच जंग (Russia-Ukraine War) जारी है. इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने युद्ध के दौरान रूस के 800 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है. यूक्रेन की रक्षा मंत्री Hanna Malyar के मुताबिक, रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलिकॉप्टर, 30 टैंक को नष्ट किया गया है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

4- महाराष्ट्रः मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब सत्ताधारी शिवसेना के इस नेता के यहां पड़ा छापा

महाराष्ट्र में केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन शुक्रवार को भी जारी रहा. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक (nawab malik ) की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद अब सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के पार्षद यशवंत जाधव (Shiv sena Corporator Yashwant Jadhav) के ठिकानों पर छापा पड़ा है. जाधव बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं. उनकी पत्नी यामिनी जाधव साउथ मुंबई से शिवसेना की विधायक हैं.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

5- Rode Rage के 33 साल पुराने केस में बढ़ीं नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के सामने चुनावी संघर्ष के बाद एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है. करीब 33 साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले (Road Rage Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराने और तीन साल की सजा सुनाने के फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया गया है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

6- UP Election: प्रयागराज में बोले अमित शाह- पहले चार चरणों के मतदान में सपा और बसपा साफ, बनेगी NDA की सरकार

यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के पांचवें चरण के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा. वहीं, प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah)ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है. उन्‍होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चार चरणों में मतदान हो गया है. इन चार चरणों में हुए मतदान में समाजवादी पार्टी और बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है. साथ ही दावा किया कि फिर से एक बार 300 पार वाली एनडीए की सरकार प्रदेश में बनने वाली है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

7- Ranji Trophy: 10 करोड़ी प्रसिद्ध कृष्णा का धमाल, जम्मू-कश्मीर को मात्र 93 रन पर समेटा

युवा पेसर प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ शुक्रवार को दमदार प्रदर्शन किया. कर्नाटक के लिए खेलते हुए कृष्णा ने 35 रन देकर 6 विकेट झटके. उनकी बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत कर्नाटक ने एलीट ग्रुप-सी मैच के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर को पहली पारी में महज 93 रन पर समेट दिया. कर्नाटक ने स्टंप तक कुल बढ़त 337 रन तक पहुंचा दी.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

8- मृणाल ठाकुर की ट्रोल ने की मटके से तुलना, एक्ट्रेस ने कूल अंदाज में दिया करारा जवाब

एक्ट्रेस को अक्सर बताया जाता है कि उन्हें फिगर मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए और उन्हें खुद को कैसे पेश करना चाहिए. वे सोशल मीडिया पर भी बॉडी शेमिंग का शिकार होती रहती हैं. कुछ लोग कलाकारों को उनकी बॉडी शेप की वजह से ट्रोल करते हैं. लेकिन, मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ट्रोलिंग से बचने की कोशिश नहीं करतीं, बल्कि उनका सामना करती हैं.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

9- Home Buyers के लिए झटका! भारत के रियल एस्टेट सेक्टर पर रूस-यूक्रेन युद्ध का होगा असर, बढ़ सकते हैं मकानों के दाम

रूस-यूक्रेन में छिड़े युद्ध (Russia-Ukraine Conflict) से दुनियाभर बाजारों में हलचल देखी जा रही है. भारत की अर्थव्यवस्था (India Economy) भी इससे प्रभावित हो सकती है. ऐसा कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन संकट के कारण भारत में सीमेंट की कीमतें (Cement Price) बढ़ सकती हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रूस-यूक्रेन युद्ध का असर भारत में रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ सकता है और आने वाले महीनों मे यहां मकानों के दाम (Home Price) भी बढ़ेंगे.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

10- Face ID खराब होने पर बदलना नहीं पड़ेगा फोन, Apple iPhone शुरू कर रहा है यह सर्विस

Apple iPhone यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है. Apple जल्द ही फेस आईडी रिपेयर सुविधा शुरू करने जा रहा है. अभी तक iPhone में फेस ID के रिपेयर की सुविधा नहीं थी. फेस आईडी खराब होने पर पूरे फोन को बदलना पड़ता था. लेकिन अब आपको फोन बदलने की जरूरत नहीं होगी. iPhone XS या इससे नए मॉडल में फेस ID को बिना स्मार्टफोन बदले ही रिपेयर करने की योजना बना रही है. Apple ने मूल रूप से iPhone X के साथ फेस ID तकनीक लॉन्च की थी.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)