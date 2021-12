ओमिक्रॉन के बीच चुनावी रैलियों पर वरुण गांधी का तंज- रात में कर्फ्यू और दिन में लाखों की रैली समझ से परे

भारत में ओमिक्रॉन (Omicron in India) के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in UP) लगाने और दिन में बड़ी-बड़ी चुनावी रैलियों (UP Election Rallys) पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने तंजिया लहजे में ट्वीट करते हुए कहा कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाया को बुलाना समझ से परे हैं.