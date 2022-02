उत्तराखंड में BJP ने समान नागरिक संहिता का वादा किया है, क्या राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं?, जानिए क्या कहता है संविधान

Issue of Uniform Civil Code In Uttarakhand And India: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से मुख्मयंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) का वादा किया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में फिर भाजपा की सरकार (BJP Government) बनी तो वह उत्तराखंड के लोगों के लिए यूसीसी (UCC) लागू करेगी.