तमिल ब्राह्मणों को शादी के लिए नहीं मिल रही दुल्हन, 40 हजार से अधिक युवा कुंवारे, जानें क्या है वजह

Tamil Brahmin Bachelors look brides in UP and Bihar: एसोसिएशन के मुताबिक, वो लखनऊ और पटना के लोगों के संपर्क मे है. नारायणन ने आगे बताया कि कई ब्राह्मण लोगों ने इस मुहिम का स्वागत किया है लेकिन कई के विचार इससे मेल नहीं खा रहे. शिक्षाविद् एम परमेश्वरन ने कहा कि, विवाह योग्य तमिल ब्राह्मण लड़कियां उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन लड़कों को दुल्हन नहीं मिल पाने का यही एकमात्र कारण नहीं है.