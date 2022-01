तमिलनाडु: जल्लीकट्टू आयोजन में हादसा, बैल के हमले में मालिक की मौत, अब तक 80 लोग घायल

Bull owner gored to death at Jallikattu in Tamil Nadu: तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के दौरान एक शख्स को उसके ही बैल ने सींग से मार डाला. तिरुची जिले के पेरिया सूरियुर में शनिवार सुबह यह हादसा हुआ. दरअसल श्रीग्राम आयोजन से पहले बैल को लेकर आ रहा था कि अचानक बैल भड़क गया और उसने इस शख्स को मार दिया. पेरिया सूरियूर में हुए जल्लीकट्टू प्रतिस्पर्धा में अब तक 9 लोग घायल हो गए हैं इनमें से ज्यादातर बैल को पालने वाले व्यक्ति हैं.