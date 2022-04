उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों के सिर पर दिख सकती हैं रंग-बिरंगी टोपियां, जानिए क्या मतलब है इसका

Cap Politics in UP : बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश भाजपा (UP BJP) ने केंद्रीय मुख्यालय से टोपी के नमूने मंगवाकर लाखों टोपियां बनवाने का ऑर्डर दिया है. इसके बाद से विपक्षी खेमे में भी हलचल बढ़ी है. बल्कि सपा (SP) को तो अब इसके जरिए भाजपा पर तंज कसने का मौका मिल गया है.