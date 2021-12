EXCLUSIVE: 'सिद्धू के लिए मुझे दरकिनार करना कांग्रेस को पड़ेगा भारी', कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- राहुल-प्रियंका के आगे सोनिया गांधी बेबस

Captain Amarinder Singh took on the Congress for personal attacks: व्यक्तिगत हमलों से आहत होकर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब में कांग्रेस खत्म हो जाएगी. News18 से खास बातचीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सत्ता के लिए मुझे दरकिनार करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा करना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला बोलते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं सोचता हूं कि सोनिया गांधी मेरे बारे में सबकुछ जानती हैं. लेकिन अब वे कुछ कहना नहीं चाहती हैं क्योंकि उनके बच्चे इस शो को चला रहे हैं.