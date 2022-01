Caste Politics in UP: भाजपा की विजय गाथा! जाति के हिसाब से खुद को बदला, लेकिन दूसरे दल...

Caste Wise Vote Percentage in UP, Caste Politics, UP Assembly Election 2022 : उत्तर प्रदेश भाजपा (UP-BJP) में साल 2020 तक करीब 30% शीर्ष पदाधिकारी ओबीसी (OBC) वर्ग से थे. जबकि 16% एससी (SC) से ताल्लुक रखने वाले. यानी दोनों वर्गों का मिला-जुला प्रतिनिधित्व 46.5% के करीब.