हिन्दुओं से हार का बदला, टीएमसी पर गंभीर आरोप, CBI ने ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट को बताया जिम्मेदार

CBI affidavit in SC on West Bengal violence after assembly election: पश्चिम बंगाल में 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हार से बौखलाए टीएमसी के पोलिंग एजेंट ने हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया. इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया. टीएमसी के पोलिंग एजेंट एस के सुपियान की प्री अरेस्ट बेल का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि इस व्यक्ति ने हिन्दुओं को सबक सिखाने की साजिश रची थी, जिन्होंने नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी को वोट दिया था. एस के सुपियान पर चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद बीजेपी समर्थक एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने का आरोप भी है.