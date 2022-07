हैरतअंगेजः 100 करोड़ देने पर राज्यपाल बनाने का सपना दिखाते थे 4 महाठग, सीबीआई ने ऐसे किया भंडाफोड़

CBI arrest 4 conmen for allegedly duping people in the pertext of making governor: सीबीआई ने 4 महाठग को पकड़ा है जिन्होंने लोगों से 100 करोड़ के बदले राज्यपाल या राज्यसभा सदस्य या किसी सरकारी उपक्रम में चेयरमैन बनाने का झूठा वादा करता था. सीबीआई ने पैसे हाथ में पहुंचने के कुछ समय पहले इन चारों को गिरफ्तार कर लिया.











