सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम सहित 5 के खिलाफ दर्ज किया केस, घूस लेकर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने का मामला

CBI file case against Karti chidambaram in illegal visa for chinease: चीनी नागिरकों को अपने पिता के मंत्री रहते अवैध वीजा दिलाने के आरोप में सीबीआई ने सांसद कार्ति चिदंबरम और पांच अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. ये लोग चीनी कंपनियों के प्रतिनिधियों से घूस लेकर वीजा दिलाते थे.











