बीरभूम हिंसाः CBI ने 21 आरोपी को नामजद किया, सभी नाम राज्य पुलिस की जांच में भी, अब आगे क्या है रणनीति? जानें

21 accused name in CBI list in Birbhum violence: केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बीरभूम हिंसा में 21 लोगों को नामजद किया है. माना जा रहा कि ये सभी नाम राज्य पुलिस की आरोपी सूची में भी शामिल थे. हिंसा में अब तक 20 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है. गौरतलब है कि पिछले सप्ताह बीरभूम के बोटगुई गांव में (Bogtui village) में एक गुट ने एक ही परिवार की छह महिलाएं और दो बच्चे को चारों तरफ से आग लगाकर जिंदा जला दिया था.