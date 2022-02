CBI देखेगी तमिलनाडु की नाबालिग लड़की का सुसाइड केस, मौत से पहले Video बनाकर लगाया था धर्म परिवर्तन का आरोप

CBI Takes Over Death By Suicide Case Of Tamil Nadu Minor Girl: तमिलनाडु में एक नाबालिग बच्ची के सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी. इस नाबालिग ने छात्रावास के वार्डन पर दुर्व्यवहार और उस पर ईसाई धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था. लड़की की मौत के बाद सामने आए एक असत्यापित वीडियो में नाबालिग का कहना है कि उसे परेशान और प्रताड़ित किया गया. क्योंकि उसके परिवार ने ईसाई धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था.