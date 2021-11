केंद्र ने किया तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान, दूसरी T20 जीता भारत; पढ़ें 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को वापस लेने का फैसला किया है. बीते एक साल से किसान इन तीन कानूनों के विरोध में दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे थे. भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव खत्म हो सकता है. खबर है कि दोनों सेनाएं चरणबद्ध तरीके से पीछे हटने के लिए तैयार हो गई हैं. भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भी अपने नाम कर लिया है. सीरीज का आखिरी मैच कोलकाता में खेला जाना है. जानते हैं 10 बड़ी खबरें-

1- तीनों कृषि कानून वापस लेगी केंद्र सरकार, पढ़िए पीएम मोदी का पूरा भाषण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शुक्रवार को देशवासियों को संबोधित किया और तीनों कृषि कानून वापस (Farm Laws) लेने का ऐलान किया. अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम (PM Narendra Modi) ने कहा- सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई. ये सुखद है कि डेढ़ साल बाद करतारपुर कॉरिडोर (Kartarpur Corridor) फिर से खुल गया है. हमारी सरकार सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाना चाहती है. ना जाने कितनी पीढ़ियां जो सपने देखतीं थीं.

2- India-China Border Dispute: लद्दाख से हटेंगी भारत-चीन की सेनाएं, 10 पॉइंट्स में समझिए पूरा मामला

भारत और चीन (India-China Border Dispute) के बीच पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) सीमा पर मई महीने से जारी गतिरोध जल्द ही खत्म हो सकता है. दोनों देशों की सेनाओं ने यथास्थिति बरकरार रखने के लिए तीन चरणों में पीछे हटने की योजना पर सहमति जताई है. इसके बाद दोनों ओर की सेनाएं अप्रैल-मई वाली अपनी पुरानी स्थिति में वापस अपनी-अपनी जगहों पर लौट जाएंगी. रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 तक यथास्थिति बहाल हो जाएगी. इसके साथ ही चीन सीमा के अग्रिम मोर्चों पर तैनात अपने 400 टैंकों को वापस ले लेगा.

3- IND vs NZ: रोहित शर्मा और राहुल ने टीम इंडिया को दिलाई धमाकेदार जीत, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी जीती

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के नेतृत्व में टीम इंडिया (Team India) ने शानदार आगाज किया है. टीम ने दूसरे टी20 में (India vs New Zealand) न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया. इसके साथ टीम ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया. टीम सीरीज में 2-0 से आगे हो गई. मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 153 रन बनाए. जवाब में केएल राहुल (KL Rahul) और रोहित दोनों के अर्धशतक के दम पर टीम ने लक्ष्य को 17.2 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दूसरी द्विपक्षीय सीरीज जीती है. सीरीज का अंतिम मुकाबला 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जानी है.

4- पंजाब: नवजोत सिंह सिद्धू की ‘पसंद’ पटवालिया बने नए एडवोकेट जनरल, CM चन्नी के देओल की छुट्टी

वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस पटवालिया (D S Patwalia) अब पंजाब के नए एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) हैं. पटवालिया वही शख्स हैं, जिनकी नियुक्ति के लिए पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) लगातार जोर दे रहे थे. पंजाब कैबिनेट (Punjab Cabinet) द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता ए पी एस देओल (A P S Deol) के इस्तीफे को स्वीकार किए जाने के कुछ दिनों बाद पटवालिया को राज्य के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था.

5- बुंदेलखंड के लिए रहा खास दिन, 3240 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का मोदी ने किया लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को 3,240 करोड़ से अधिक की लागत से बनी परियो​जनाओं का लोकार्पण किया. इन परियोजनाओं में सबसे प्रमुख अर्जुन सहायक परियोजना है जिससे बांदा, महोबा और हमीरपुर के किसानों को फायदा मिलेगा. इसके साथ रतौली बांध, भवानी बांध, चिल्ली बांध परियोजना से बुंदेलखंड के लोगों को फायदा मिलेगा. दोपहर को हुए इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की राजपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह मौजूद रहे.

6- कार्तिक आर्यन की ‘Dhamaka’ को लगा झटका, रिलीज के साथ ही ऑनलाइन लीक हुई फिल्म!

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) हार्डबॉल पत्रकार अर्जुन पाठक के रूप में डिजिटल स्पेस में धमाल मचा रहे है. कार्तिक की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धमाका (Dhamaka)’ ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. एक तरफ जहां फिल्म की चारों तरफ तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ऑनलाइन लीक से फिल्म ‘धमाका’ भी नहीं बच पाई है. रिलीज के साथ ही यह फिल्म ऑनलाइन लीक हो चुकी है.

7- Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, सफर के दौरान मिलेगा ताजा खाना, पैंट्री कार शुरू करने के लिए आदेश जारी

भारतीय रेल (Indian Railways) में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. अब जल्द ही ट्रेनों में सफर के दौरान ताजा खाना मिलने लगेगा. दरअसल, रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने ट्रेन में पैंट्री कार शुरू करने का आदेश दे दिया है. बोर्ड ने कहा है कि भारतीय रेलवे की कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) ट्रेन में खाना पकाने की सेवा शुरू कर सकती है. इसके अलावा रेडी टू ईट (Ready To Eat) मील की मौजूदा सुविधा भी जारी रखने की बात कही गई है.

8- गूगल Pixel 6 सीरीज के बारे में खुलासा: 30W फास्ट चार्जिंग नहीं करते स्मार्टफोन

गूगल ने अपने स्मार्टफोन्स पिक्सल 6 (Pixel 6) और पिक्सल 6 प्रो (Pixel 6 Pro) के बारे में एक महत्वूपर्ण सूचना शेयर की है. गूगल ने कहा है कि वह अपने इन दोनों स्मार्टफोंस के साथ 30 वाट फास्ट चार्जिंग सोल्यूशन (30W Fast Charging Solution) नहीं दे रही है. अभी तक आई कई सारी खबरों में यह बताया गया है कि कंपनी इन दोनों स्मार्टफोंस के साथ 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन ऑफर कर रही है. लेकिन कंपनी के ताजा बयान के बाद पुख्ता हो गया है कि ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ भ्रामक जानकारियां फैली हुई हैं.

9- चीन पर सख्त हुआ भारत, जयशंकर बोले- खराब दौर से गुजर रहे दोनों देशों के रिश्ते

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S Jaishankar) ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन (India-China Relation) अपने संबंधों को लेकर ‘विशेषतौर पर खराब दौर’ से गुजर रहे हैं, क्योंकि बीजिंग ने समझौतों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां कीं, जिनके पीछे उसके पास अब तक ‘विश्वसनीय स्पष्टीकरण’ नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि चीन के नेतृत्व को इस बात का जवाब देना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों को वे किस ओर ले जाना चाहते हैं.

10- B से बुलेट, L से लैंड माइन… जिंदा रहने के लिए मौत का पाठ पढ़ रहे अफगानी बच्चे

अफगानिस्तान (Afghanistan Crisis) पर तालिबान (Taliban) के कब्जे के 100 दिन होने वाले हैं. जब से तालिबान ने काबुल पर सत्ता हथियाई है, तब से अफगानी नर्क की जिंदगी जी रहे हैं. महिलाओं और बच्चों का बुरा हाल है. इस बीच, दक्षिणी हेलमंड प्रांत में नाद-ए-अली समेत कई गांव ऐसे हैं, जहां बच्चे पढ़ाई के बजाय जान बचाने की तालीम ले रहे हैं. उन्हें हथियारों, मिसाइल सैल और लैंड माइंस पहचानना सिखाया जा रहा है. अफगानी बच्चे यहां B से बैट नहीं बल्कि बुलेट (Bullet) और L से लायन के बजाय लैंड माइन (Land Mine) का पाठ पढ़ रहे हैं.

