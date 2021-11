Central Vista: उपराष्ट्रपति और PM के घर की जगह बदलने की मांग पर SC ने कहा- आम आदमी से पूछें- कहां हो आवास

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को एक जमीन के इस्तेमाल में बदलाव को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया. जिस जमीन को चुनौती दी गई थी वहां सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista project) के हिस्से के रूप में उपराष्ट्रपति का नया आधिकारिक आवास बनेगा. जज जस्टिस ए एम खानविलकर (new official residence of the vice president) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है जो जमीन के उपयोग में बदलाव को सही ठहराता है.