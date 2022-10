देश का अगला चीफ जस्टिस कौन हो? सरकार ने CJI ललित से मांगा उत्तराधिकारी का नाम

Who will become Next CJI: केंद्र सरकार ने सीजेआई यानी भारत के प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित को पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने के लिए कहा है. सीजेआई ललित अगले महीने आठ नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. ऐसे में सरकार ने अगले सीजेआई को लेकर कवायद शुरू कर दी है.











