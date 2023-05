Chandra Grahan 2023 Today Live: आज है साल का पहला चंद्र ग्रहण, जानें आपके शहर में दिखने का समय

05 May 2023 17:35 (IST)

देश के अलग अलग शहरों में चंद्र ग्रहण का समय

मुंबई – रात 8:44 से 1:01 AM तक

दिल्ली – रात 8:44 से 1:01 AM तक

गुरुग्राम – रात 8:44 से 1:01 AM

बेंगलुरु – रात 8:44 से 1:01 AM

हैदराबाद – रात 8:44 से 1:01 AM

चेन्नई – रात 8:44 से 1:01 AM

भोपाल- रात 8:44 से 1:01 AM

पटना- रात 8:44 से 1:01 AM

चंडीगढ़- रात 8:44 से 1:01 AM

अहमदाबाद – रात 8:44 से 1:01 AM

गुवाहाटी – रात 8:44 से 1:01 AM

कोलकाता – रात 8:44 से 1:01 AM

विशाखापट्टनम – रात 8:44 से 1:01 AM

रांची – रात 8:44 से 1:01 AM

ईटानगर – रात 8:44 से 1:01 AM

इंफाल – रात 8:44 से 1:01 AM