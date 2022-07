लॉकडाउन में बेरोजगार हुए दो दोस्त, तो किया कुछ ऐसा कि 2 साल में ही बन गए करोड़पति, जानिए कैसे

Two friend become millionaire after losing jobs: लॉकडाउन में जब दो दोस्तों की नौकरी चली गई तो उन दोनों ने मिलकर मांस बेचने एक वेंचर बनाया. इसकी बाद ऐसी किस्मत पलटी कि सिर्फ दो साल के अंदर इस वेंचर की कीमत 10 करोड़ रुपये पहुंच गई. 25,000 रुपये से शुरू हुई एपेटाइटी नामक कंपनी को फैबी ने 10 करोड़ में खरीद ली.











