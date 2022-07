डोकलाम के पास चीनी सड़क निर्माण पर सरकार की पैनी नजर, विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान

Government keeps a constant watch on all developement in China inroad near doklam: डोकलाम के पास चीन द्वारा सड़क निर्माण कराए जाने की खबर के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि सरकार इसपर पैनी नजर बनाए हुई है. हम वह हर तरह के कदम उठा रहे हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है.











Follow us on