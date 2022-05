thousands of Uyghurs held in detention by China: चीन कम से कम 10 हजार उइगर मुसलमानों को नजबंद कर यातना शिविर में रखे हुए है. एक लीक डाटा में यह बात सामने आई है. ये वे लोग हैं जो शिनजियांग से चीन की व्यापक कार्रवाई के तहत गायब हो रहे हैं. चीन आतंक रोधी अभियान के तहत इन लोगों को नजरबंद किया जा रहा है या यातना शिविर में भेजा जा रहा है.











Follow us on