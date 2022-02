भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में बढ़ेगा विनाशकारी बाढ़ का खतरा, नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

Climate change will lead to extreme winds, waves along Indian coasts: जलवायु परिवर्तन पर आई एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने भारत के तटीय क्षेत्रों में आने वाले दिनों और अधिक तेज हवाओं के चलने और प्रचंड लहरों के उठने की चेतावनी दी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के चलते भारत के समुद्री तटों बंगाल की खाड़ी, साउथ चाइना सी और साउथ इंडियन ओसियन सी में कुछ असामान्य गतिविधियां देखने को मिल सकती है.