CMET Recruitment 2022 : प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट सहित कई पदों पर नौकरियां, कल आवेदन की लास्ट डेट

CMET Recruitment 2022 : सेंटर फॉर मैटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (CMET) ने प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है. सीएमईटी में कुल 16 वैकेंसी है. यह भर्ती सीएमईटी त्रिसूर लैब ने निकाली है. नोटिस में कहा गया है कि सीएमईटी, त्रिसूर लैब रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ टैलेंटेड युवाओं के आवेदन आमंत्रित हैं. यह भर्ती प्रोजेक्ट वर्क के लिए हो रही है. प्रोजेक्ट 13 जनवरी 2027 तक चलेगा.

इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन करना है. आवेदन करने के लिए सीएमईटी की वेबसाइट www.cmet.gov.in पर विजिट करना होगा. ऑनलाइन आवेदन के बाद सबमिट किए हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस पते पर भेजना है- The Administrative Officer, Centre for Materials for Electronics Technology, Shornur Road, Athani, Mulankunnathukavu P.O., Thrissur-680581, Kerala. इस भर्ती के लिए कल आवेदन का आखिरी दिन है.

आवश्यक शैक्षिक योग्यता

प्रोजेक्ट एसोसिएट- केमिस्ट्री/मैटैरियल साइंस/फिजिक्स या इसके समकक्ष किसी इंडस्ट्रियल रिसर्च एवं डेवलपमेंट में पीएचडी किया होना चाहिए.प्रोजेक्ट एसोसिएट I (A)/जेआरएफ- केमिस्ट्री से एमएससी कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ पास होना चाहिए. एमएससी मैटेरियल साइंस या फिजिक्स वाले भी आवेदन कर सकते हैं. साथ ही 2D मैटेरियल एवं डिवाइस, सीवीडी आदि का अनुभव जरूरी है.प्रोजेक्ट एसोसिएट I (B)/जेआरएफ- इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ पास होना चाहिए. साथ ही डिवाइस डिजाइन एवं फैब्रिकेशन, एमईएमएस फैसिलिटी में काम करने का अनुभव होना जरूरी है. जेआरएफ के लिए सिर्फ नेट या गेट परीक्षा पास उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा.प्रोजेक्ट असिस्टेंट- इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ होना चाहिए. डिवाइस डिजाइन एवं फैब्रिकेशन आदि कार्य का अनुभव होना चाहिए.प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर क्लीन रूम- केमिस्ट्री/फिजिक्स/मैटेरियल साइंस/इलेक्ट्रॉनिक साइंस में डॉक्टोरल डिग्री या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री.

यहां क्लिक करके नोटिस देखें

ये भी पढ़ें

GAIL Recruitment 2022: GAIL में इन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, बस होनी चाहिए ये योग्यता, मिलेगी अच्छी सैलरीMPPSC Recruitment 2022: मध्यप्रदेश में यहां निकली हैं सरकारी नौकरियां, कल तक है आवेदन करने का मौका