IOTY Award 2022: 37 सालों में लगाए 3 लाख पौधे, पढ़ें बस कंडक्टर मारीमुथु योगनाथन कैसे बने क्लाइमेट वॉरियर

CNN-News18 Indian of The Year 2022 Award: तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (TNSTC) में बस कंडक्टर मारीमुथु योगनाथन (Marimuthu Yoganathan) को 'Tree Man of Tamil Nadu' के तौर पर भी जाना जाता है. उन्होंने 37 सालों में अपने खर्च पर 3 लाख से अधिक पौधे लगाए. उन्हें CNN-News18 के कार्यक्रम में क्लाइमेट वॉरियर कैटेगरी में इंडियन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया.











