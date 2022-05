कोरोना काल में जिन दवाओं ने कंपनियों की तिजोरी भरी, अब वे ही बनी मुसीबत!

unsold Covid drugs and raw material : जानकार बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave of Corona) के दौरान इन दवाओं की मांग बेतहाशा बढ़ी थी. इन दवाओं की कम-उपलब्धता के कारण हजारों लोग परेशान नजर आए थे. इसीलिए जब तीसरी लहर आई तो दवा कंपनियों ने बड़े पैमाने पर न सिर्फ इन दवाओं का उत्पादन किया बल्कि इनका कच्चा माल भी मंगवाकर अपने पास रख लिया.











Follow us on