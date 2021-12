'12 सांसदों का निलंबन संविधान के खिलाफ, इसे वापस लें', कांग्रेस बोली- सरकार चर्चा करने से बच रही

Mallikarjun Kharge demand for revoking the suspension of 12 opposition MPs: कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खडगे सदन से निलंबित सभी 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला संविधान के खिलाफ है. हम राज्यसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से जारी रखने के लिए तैयार हैं लेकिन इसके लिए सभी निलंबित 12 सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए.