हिंदू और सिख चेहरे हो सकते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता-प्रतिपक्ष

Issue of LOP and State President in Punjab Congress : जानकारों की माने तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) को मुख्यमंत्री पद से हटाने और उनकी जगह दलित-सिख नेता (CharanJit Singh Channi) को बिठाने की कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ी है. सूबे में कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई है. और अब आलम ये है कि इन 18 विधायकों में से एक को नेता-प्रतिपक्ष तक नहीं चुना जा सका है.