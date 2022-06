ईडी के सामने जल्द पेश होंगे सोनिया और राहुल गांधी, कांग्रेस ने कहा-हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं

Sonia Gandhi will appear before ED soon: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी जल्द ही धन शोधन से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे. पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम पेश होंगे क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं.











