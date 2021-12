विरोध के बीच कर्नाटक विधानसभा में आज चर्चा के लिए रखा जाएगा विवादित धर्मांतरण विरोधी विधेयक

कर्नाटक धर्म की आजादी का अधिकार विधेयक, 2021 (Karnataka Right to Freedom of Religion Bill, 2021)’ के तहत सामूहिक धर्मांतरण के मामलों के संबंध में, बिल में 3-10 साल की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है. इस बिल के तहत अपराध गैर-जमानती है. विधेयक में 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन से पांच साल की कैद का प्रस्ताव है.