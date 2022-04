चीन में कड़े प्रतिबंधों के बीच कोरोना विस्फोट, शंघाई में रिकॉर्ड केस, अन्य शहरों में लगा लॉकडाउन

Coronavirus Cases in China: चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Cases in China) का कहर जारी है. यहां लॉकडाउन (Lockdown in Shanghai) के बावजूद कोविड-19 के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं. शंघाई में शनिवार को रिकॉर्ड 3,590 सिमटेमेटिक मामले और 19,923 एसिमटेमेटिक केस दर्ज किए गए हैं. हेनान प्रांत के झेंग्झू इकोनॉमिक जोन में 14 दिन के लॉकडाउन की घोषणा से व्यावसायिक गतिविधियों पर असर पड़ा है.