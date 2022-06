क्या कोरोना की नई लहर आने वाली है? विशेषज्ञों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी

Rise in corona cases is new wave? देश में कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि को देखते हुए नई लहर की आशंका व्याप्त हो गई लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह नई लहर की सूचक नहीं है बल्कि स्थानीय स्तर पर मामलों में उतार चढ़ाव का परिणाम है.











