देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत, लेकिन दूसरी लहर की तुलना में कम घातक, एक्सपर्ट से जानें

Corona Third wave in India due to Omicron Variant: भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण के मामले में पिछले वेरिएंट्स को पीछे छोड़ सकता है लेकिन यह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा. क्योंकि इस वेरिएंट के लक्षण अन्य वेरिएंट्स की तुलना में कम गंभीर हैं. दिल्ली के हेल्वेटिया मेडिकल सेंटर के फिजिशियन डॉ एस चंद्रा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि, ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में हल्के और सामान्य लक्षण देखने को मिल रहे हैं और 2-3 दिन में यह कम हो रहे हैं.