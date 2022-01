खुशखबरी! इस तारीख से शुरू हो सकता है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन

Corona vaccine for 12 to 14 age group: इस साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान (vaccination program) की शुरुआत हुई थी. अब मार्च से 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा. यह जानकारी कोविड-19 पर बने नेशनल टेक्निकल एडवायजरी ग्रुप ऑन इम्युनाइजेशन (National Technical Advisory Group on Immunisation) के चेयरमैन डॉ एन के अरोड़ा (Dr N K Arora) ने दी है. अरोड़ा ने कहा है कि फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत से ही 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाने लगेगी.