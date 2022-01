Covid-19 Vaccine:12 साल से छोटे बच्चों को कब लगेगी कोरोना की वैक्सीन? क्यों हो रही है देरी

Corona vaccine for under 12 children: भारतीय ड्रग नियामक संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drugs Controller General of India -DCGI) को 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन से संबंधित अभी और सुरक्षा डाटा की जरूरत है. जब तक बच्चों की सुरक्षा को लेकर डीसीजीआई पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाता है तब तक बच्चों की टीका नहीं लगाया जा सकता है.