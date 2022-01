कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात, 5 राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्री आज करेंगे बैठक

Corona virus review meeting with Health Minister: देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) आज पांच राज्यों और एक संघशासित प्रदेश के साथ बैठक करेंगे. सोमवार यानी आज मनसुख मंडाविया कोरोना वायरस की स्थिति पर (coronavirus disease -Covid-19) पर पांच राज्यों और संघशासित प्रदेश के साथ ( five states and one Union territory -UT) के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे. आज जिन राज्यों के साथ मंडाविया बैठक करेंगे, उनके नाम हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और और संघशासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन तथा दीव. (Rajasthan, Maharashtra, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh and the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu)