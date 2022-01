WHO प्रमुख ने कहा-2022 में कोरोना खत्म हो सकता है, बशर्ते यह काम करना होगा

When will be corona end: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक तेद्रोस अधानोम गेब्रेयेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने कहा है कि 2022 में कोरोना (Covid-19) को हम खत्म कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए पहले दुनिया से असमानता (inequity) को खत्म करना होगा. नए साल के मौके पर संदेश देते हुए डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि हम विश्व इस महामारी (Pandemic) के तीसरे साल (Third year) में प्रवेश कर रहा है. ऐसे में आज भी यह हमारे लिए चुनौती बनी हुई है. उन्होंने कहा कि 2022 में हम कोरोना को आसानी से खत्म कर सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें पहले असमानता (inequity) को खत्म करना होगा.