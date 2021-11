Coronavirus 3rd Wave: अस्पतालों में कैसे हो बच्चों का बेहतर इलाज? WHO ने तैयार किया टूलकिट

Third Wave of Coronavirus: मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार देश में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर बुरा असर डाल सकती है. हालांकि तीसरी लहर आने की आशंका काफी कम है. लेकिन इमरजेंसी हालात में बच्चों के इलाज को लेकर अहम तैयारियों पर WHO की एक्सपर्ट कमेटी ने एक टूलकिट तैयार किया है. इस टूलकिट में अस्पतालों में 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर अहम सुझाव दिए गए हैं.