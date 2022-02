Coronavirus India Live Updates: नई दिल्‍ली. देश में अब कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के नए केस फिर कम हो रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ राज्‍यों में कोरोना (Corona Third Wave) की तीसरी लहर गुजर चुकी है. हालांकि अभी भी कई ऐसे राज्‍य हैं जहां कोरोना संक्रमण (Covid 19) के नए मामले काफी अधिक आ रहे हैं और मौतें भी काफी ज्‍यादा हो रही हैं. पूरे भारत की बात करें तो देश में भी अब भले ही कोरोना के नए केस कम हो रहे हों, लेकिन मौतों का बढ़ता आंकड़ा डरा रहा है. आंकड़ों में देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमण (Coronavirus in India) दिल्‍ली, यूपी जैसे उत्‍तरी राज्‍यों से हटकर अब दक्षिणी राज्‍यों में अपने पैर पसार रहा है. केरल में मंगलवार को कोरोना संक्रमण (Corona Cases in India) के 51 हजार से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं. साथ ही 1200 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं. हालांकि इन मौतों में कुछ पुरानी मौतों को भी समाहित किया गया है.

वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक ने मंगलवार को कहा कि 10 सप्ताह पहले कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद से अब तक संक्रमण के 9 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो कि वर्ष 2020 में सामने आए कुल मामलों से ज्यादा है. बता दें कि वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी. डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेबरेसस ने आगाह किया कि हालांकि ओमीक्रोन, वायरस के अन्य स्वरूपों जितना घातक नहीं है फिर भी इससे बचकर रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दुनियाभर के ज्यादातर क्षेत्रों से मौतों की संख्या में वृद्धि की बेहद डराने वाली खबरें आ रही हैं.

