Coronavirus India Live Updates: केरल में कोरोना का बढ़ा कहर, एक दिन में आए 50 हजार से अधिक नए केस

Coronavirus Cases India Omicron Live Updates: नई दिल्‍ली. देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर अब उत्‍तरी राज्‍यों में कम होकर दक्षिणी राज्‍यों की ओर बढ़ गया है. दिल्‍ली में अब कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Cases in India) के नए मामले 5 हजार से भी कम आ रहे हैं तो महाराष्‍ट्र में भी पहले के मुकाबले अब हालात ठीक हुए हैं. लेकिन इन सबके इतर अब दक्षिण के राज्‍यों में कोरोना संक्रमण (Covid-19 in India) से हालात खराब हो रहे हैं. केरल और कर्नाटक इसके उदाहरण हैं. दोनों ही राज्‍यों में कोरोना संक्रमण (Corona Update) की खराब स्थिति है. केरल (Corona Cases in Kerala) में तो कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड तोड़ रहा है. शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार केरल में एक दिन में 50,812 नए केस सामने आए हैं. हालांकि राज्‍य में इस दौरान महज 8 लोगों की ही मौत हुई है.

वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को पांच पूर्वी राज्यों के साथ बैठक में कहा कि हालांकि अधिकांश राज्यों में कोविड​​​​-19 के उपचाराधीन मरीजों और संक्रमण दर में पिछले दो सप्ताह में कमी देखी गई है, लेकिन अभी भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है. ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रियों, प्रमुख सचिवों या अतिरिक्त मुख्य सचिवों और सूचना आयुक्तों ने इस बैठक में हिस्सा लिया. मांडविया ने उनसे दैनिक आधार पर संक्रमण दर की निगरानी करने और आरटी-पीसीआर जांच दर में वृद्धि करने का आग्रह किया, क्योंकि अधिकांश राज्यों ने ऐसी जांचों का कम हिस्सा प्रदर्शित किया. उन्होंने कहा कि हालांकि अधिकांश राज्यों में उपचाराधीन मरीजों और संक्रमण दर में पिछले दो हफ्तों में कमी देखी गई है, फिर भी हमें सतर्क रहने और सावधान रहने की जरूरत है.

