Covid 19 India: 24 घंटे में कोरोना के 8,895 मामले, 2,796 लोगों की मौत

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) के रोजाना पाए जाने वाले मामलों में गिरावट का क्रम जारी है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Mohfw) के अनुसार शनिवार को बीते 24 घंटे में 8 हजार 895 मामले पाए गए हैं और 2 हजार 796 लोगों की मौत हुई. हालांकि इस समयावधि में 6 हजार 918 लोग कोविड से ठीक भी हुए. मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 99 हजार 155 केस एक्टिव हैं जबकि 3 करोड़ 40 लाख 60 हजार 774 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं. वहीं मृतकों की संख्या 4 लाख 73 हजार 326 हो चुकी है. मंत्रालय के मुताबिक नए मामले पाए जाने के बाद एक्टिव मामलों में 819 केस की कमी दर्ज की गई है.

वहीं देश में शनिवार को एक दिन में कोविड-19 (Covid 19 India) के एक करोड़ से अधिक टीका (Vaccination In India) लगाए गए, जिससे अभी तक टीके की 127.5 करोड़ से अधिक खुराक लगाई जा चुकी है. भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron In India) के अभी तक चार मामले सामने आए हैं. दक्षिण अफ्रीका में नया वेरिएंट आने के बाद पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से देश में टीकाकरण की गति ने जोर पकड़ा है. इस वेरिएंटको WHO ने ‘चिंताजनक’ करार दिया है. देश में शनिवार को 1करोड़ 4 लाख18 हजार 707 खुराक दी गई.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, ‘भारत में आज कोविड-19 के एक करोड़ टीके लगाए गए. हर घर दस्तक अभियान पूरे जोर-शोर से चल रहा है. दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है.’ सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष नवंबर में प्रति दिन औसतन टीके की 59.32 लाख खुराकें लगाई जा रही थीं जबकि मई में प्रति दिन औसतन 19.69 लाख खुराक लगाई जा रही थी.

यह भी पढ़ें: Coronavirus: क्या ओमिक्रॉन लाएगा संक्रमण की एक और लहर? अगले 8 हफ्तों में साफ होगी तस्वीर

50 फीसदी वयस्कों को दूसरी खुराक भी लग गई

अधिकारियों ने बताया कि भारत की आबादी के करीब 84.8 फीसदी वयस्कों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है, जबकि 50 फीसदी वयस्कों को दूसरी खुराक भी लग गई है. बता दें देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी.

वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे. देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार, इस साल चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे. (भाषा इनपुट के साथ)