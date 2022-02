Coronavirus India Live Updates: केरल में आए कोरोना के 22,524 नए केस, 860 लोगों की मौत

नई दिल्‍ली. भारत में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के कुल नए मामलों में अब कमी आ रही है. सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले कई दिनों बाद देश में नए केस (New Corona Cases) की संख्‍या घटकर एक लाख से नीचे आ गई है. हालांकि मौतों (Covid-19 Deaths) का आंकड़ा अब भी अधिक है. उत्‍तर के राज्‍यों की तुलना में दक्षिण के कुछ राज्‍यों में कोरोना संक्रमण (Coronavirus in India) के नए केस लगातार बड़ी संख्‍या में देखने को मिल रहे हैं. साथ ही इन राज्‍यों में कोरोना से मौतों की संख्‍या भी अधिक है. केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्‍यों में कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़े हुए हैं. केरल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण (Covid 19 in India) के 22,524 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,93,907 हो गई. राज्य सरकार के मुताबिक सोमवार को कोविड से 860 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई और मृतकों की तादाद बढ़कर 59,115 हो गई.

केरल सरकार का कहना है कि 14 मौतें पिछले 24 घंटे में हुईं और 113 मौतें पिछले कुछ दिन में हुई थीं, जिन्हें दस्तावेज प्राप्त होने में हुई देर के कारण दर्ज नहीं किया गया था. इसके अलावा 733 मौतों को केंद्र के नए दिशा-निर्देशों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर प्राप्त अपील के बाद कोविड से हुई मौत के रूप में दर्ज किया गया. वहीं कोविड-19 महामारी जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाये गये प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई और यह राशि 10,990 करोड़ रुपये हो गई, जबकि इस निधि से व्यय की रकम बढ़कर 3,976 करोड़ रुपये हो गई है. नवीनतम लेखापरीक्षण बयान से यह जानकारी मिली. व्यय में प्रवासी कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये और कोविड टीकों की खरीद के लिए 1,392 करोड़ रुपये से अधिक की रकम भी शामिल है.

