Omicron Coronavirus Live: देश में 24 घंटे में आए 1.79 लाख नए केस, प्रीकॉशन डोज की हुई शुरुआत

Omicron Coronavirus Live Updates: नई दिल्‍ली. भारत में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. रोजाना सैकड़ों की संख्‍या में नए मामले (Covid 19 in India) आने से हालात चिंताजनक बन रहे हैं. इन सबके बीच सोमवार से देश में फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्‍थकेयर वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्‍सीन (Corona Vaccine) की प्रीकॉशन डोज (Precaution Dose) यानी बूस्‍टर डोज लगाए जाने की शुरुआत हो रही है. कोरोना (Coronavirus new case in India) के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए इस प्रीकॉशन डोज को काफी महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को अग्रिम मोर्चे का कर्मी (Coronavirus New guidelines) माना गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि एहतियाती खुराक के लिए एक करोड़ से अधिक अग्रिम मोर्चा के कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों को एसएमएस भेजकर याद कराया गया है.

वहीं दिल्‍ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्‍ट्र जैसे राज्‍यों में भी कोरोना वायरस संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ रहा है. महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 44,388 मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 69,20,044 हो गई. इसके अलावा 12 रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 1,41,639 तक पहुंच गई है. एक दिन पहले राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 41,434 मामले सामने आए थे और 13 रोगियों की मौत हुई थी. वहीं पश्चिम बंगाल में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 24,287 नए मामले सामने आए जो कि 2020 में आई महामारी की पहली लहर से अब तक के सर्वाधिक दैनिक मामले हैं. राज्य में कोविड-19 से 18 और मरीजों की मौत हो गई.

