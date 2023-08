प्रभात उपाध्‍यायभारत ने चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) के जरिये चांद के साउथ पोल पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है. ऐसा करने वाला भारत, दुनिया का पहला देश है. 60 के दशक से ही तमाम देश चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश करते रहे हैं. अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के तहत साल 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सबकुछ प्लान के मुताबिक होता तो नील आर्मस्ट्रांग नहीं बल्कि कोई और शख़्स चंद्रमा पर पहली बार कदम रखता. वह शख़्स जिंदा रहते तो चांद पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन मरने के बाद जरूर पहुंच गया. उस शख़्स का नाम है यूजीन मर्ले शूमेकर (Eugene Merle Shoemaker) और वह दुनिया के इकलौते शख़्स हैं, जिन्हें चंद्रमा पर दफनाया गया है.

कौन थे यूजीन मर्ले शूमेकर?यूजीन मर्ले शूमेकर (Eugene Merle Shoemaker) का जन्म 28 अप्रैल 1928 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में हुआ था. उनके पिता फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर थे, जबकि मां शिक्षिका थीं. शूमेकर ने साल 1944 में 16 साल की उम्र में हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया और महज 3 साल के अंदर भू-विज्ञान में बैचलर और मास्टर्स, दोनों की डिग्री हासिल कर ली. इसके बाद साल 1948 में यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के साथ काम करना शुरू किया.

एस्ट्रोजियोलॉजी के जनक शूमेकर ने उल्‍का पिंड पर किया था शोधशूमेकर की बचपन से ही अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी थी. खासकर, उल्का पिंड और इसके रहस्य उन्हें बहुत लुभाते थे. उन्होंने साल 1960 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की और उनके शोध का विषय भी उल्का पिंड ही था. एस्ट्रोजियोलॉजी के जनक कहे जाने वाले यूजीन मर्ले शूमेकर ने अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट (US Geological Survey) के तहत एरिजोना में एस्ट्रोजियोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत की और इसके पहले डायरेक्टर बने. आगे चलकर वे अमेरिका के चंद्रमा मिशन से जुड़ गए.

तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले शख़्स होते शूमेकर…बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर सब कुछ ठीक होता तो शूमेकर, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले शख़्स होते. अमेरिका ने शूमेकर को चांद पर भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन एडिसन नाम की बीमारी के चलते वह अयोग्य हो गए. इसके बाद उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग और अमेरिका के दूसरे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अपोलो मिशन के लिए ट्रेनिंग दी. शूमेकर पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस बात का सबूत पेश किया कि शुरुआती सालों में जब धरती का निर्माण हो रहा था तो किस तरीके से एक साथ हजारों उल्कापिंड इससे टकराए थे. उन्होंने यह दावा भी किया था कि भविष्य में भी ऐसी घटना हो सकती है.

कार हादसे ने छीन ली थी शूमेकर की जिंदगीयूजीन मर्ले शूमेकर साल 1997 में एक रिसर्च के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गए थे. उनके साथ उनकी पत्नी कैरोलिन भी थीं. 18 जुलाई 1997 को शूमेकर और कैरोलिन की कार का भीषण एक्सीडेंट हो गया. इस हादसे में शूमेकर की मौत हो गई. उनकी उम्र सिर्फ 69 साल थी. जबकि, उनकी पत्नी बुरी तरह जख़्मी हो गई थीं. शूमेकर को आजीवन, चंद्रमा पर न जा पाने का मलाल था. उनकी स्टूडेंट और खगोल वैज्ञानिक कैरोलिन पॉर्को इस बात को बखूबी जानती थीं. इसीलिये, शूमेकर के निधन के बाद पॉर्को ने उन्हें अनूठे तरीके से श्रद्धांजलि देने का मन बनाया.

कैप्सूल में रखकर चांद पर भेजी गई राखकैरोलिन पॉर्को ने शूमेकर के अवशेष (राख) को चंद्रमा पर दफनाने का प्रस्ताव रखा और सबसे पहले शूमेकर की पत्नी को इसके लिए राजी किया. नासा को भी यह आइडिया पसंद आया. Royal Museums Greenwich पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक राख को एक पॉलीकार्बोनेट कैप्सूल में रखा गया और इसको पीतल के पेपर में लपेट दिया गया. इस पेपर पर लेजर से शूमेकर के जन्म और निधन की तारीख लिखी गई. साथ ही रोमियो और जूलियट का मशहूर कोट- And, when he shall die… भी दर्ज किया गया.

शूमेकर के अवशेष चांद तक पहुंचे6 जनवरी 1998 को अमेरिका के Lunar Prospector Mission के साथ शूमेकर की राख वाले कैप्सूल को चंद्रमा के लिए रवाना किया गया. 31 जुलाई 1999 को लूनर प्रॉस्पेक्टर चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया. इसके साथ ही कैप्सूल भी चांद पर दफन हो गया. शूमेकर जिंदा रहते चंद्रमा पर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके अवशेष चांद तक जरूर पहुंच गए.