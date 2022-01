देश में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत! 4 दिन में दोगुने हुए मामले, ओमिक्रॉन से जुड़े मरीज भी डबल

Possibility of Third wave of Corona in India, Covid-19 cases just doubled in 4 days: देश में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डाटा का अध्ययन करने से पता चला है कि महज 4 दिन में देश में कोविड-19 के केस दोगुने हो गए हैं. वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े मामले भी डबल हो गए हैं. वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है.