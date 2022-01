Covid-19 Guidelines for Train Passengers, IRCTC, Only Double-vaccinated People Can Travel in Chennai Local Trains: सोमवार को सुबह 4 बजे से 31 जनवरी को रात 11:59 बजे तक यह नया नियम प्रभावी रहेगा. यात्रियों के पास कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा. दक्षिण रेलवे ने रेल परिसर में फेस मास्क नहीं पहने पाए जाने वाले यात्री से 500 रुपये जुर्माना वसूलने की भी चेतावनी दी है.