कोरोना से मौत के आंकड़े को लेकर भारत ने WHO पर उठाए सवाल, कहा- कैलकुलेशन का तरीका गलत

नई दिल्ली. कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़े को लेकर भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पर सवाल उठाए हैं. भारत ने कहा है कि WHO ने मौत की संख्या का कैलकुलेशन करने के लिए जो तरीका अपनाया है, वो सही नहीं है. ANI के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत जैसे बड़े देश में जहां इतनी ज्यादा जनसंख्या है, वहां ऐसे फॉर्मूले नहीं अपनाए जा सकते. बता दें कि भारत को इस मामले में इसलिए सफाई देनी पड़ी क्योंकि दो दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था, जिसमें दावा किया गया था कि भारत कोरोना से होने वाली मौत की सही संख्या को लेकर WHO का सहयोग नहीं कर रहा है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड मौतों की गणना के लिए WHO की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई है. इस मामले में भारत की तरफ से WHO को 6 औपचारिक पत्रों की एक सीरीज़ भेजी गई. ये पत्र नवंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच लिखे गए थे. बता दें कि इस सिलसिले में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन और बांग्लादेश ने भी चिंता जताई है.

आंकड़े अलग-अलग क्यों?मंत्रालय ने कहा कि ये मॉडल दो अलग-अलग मौत के आंकड़े देता है. भारत का कहना है कि टायर 1 देश और भारत के 18 राज्यों के डेटा मेल नहीं खाते हैं. भारत ने कहा, ‘अनुमानों में इतना बड़ा अंतर इस तरह के मॉडलिंग की वैधता और सटीकता के बारे में चिंता पैदा करता है. अगर देश में गणना की गई कोविड-19 मौतों के लिए अपनाया गया मॉडल सटीक है, तो इसे सभी टियर I देशों के लिए भी अपनाया जाना चाहिए.’

जवाब का इंतज़ारअब तक WHO ने भारत के सवालों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है. मंत्रालय ने कहा कि देश का मानना ​​है कि कार्यप्रणाली पर गहराई से स्पष्टता और इसकी वैधता का स्पष्ट प्रमाण नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 16 अप्रैल, 2022 तक, कुल 5,21,747 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई.