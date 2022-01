शादी समारोह में कोविड-19 नियमों की उड़ी धज्जियां, गुजरात में बीजेपी नेता के घर आयोजन, जुटे हजारों लोग 

Covid-19 Restrictions violation during the Wedding in Gujarat: गुजरात के तापी जिले में एक स्थानीय बीजेपी नेता के घर शादी समारोह में हजारों लोग जुटे और कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी की गई. सोशल मीडिया पर इस समारोह का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी है.