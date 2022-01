कोरोना खत्म तो शायद न हो, फिर भी इसे लेकर उम्मीद बनी हुई है? जानें क्या है ये

Covid-19, Some hopes are still alive : हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) में मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं भारतवंशी डॉक्टर शिव पिल्लई. वे यहां मेडिकल स्कूल में रोगप्रतिरक्षा विज्ञान (Immunology) के ग्रेजुएट प्रोग्राम के प्रमुख भी हैं. पिल्लई कहते हैं, ‘मुझे नहीं लगता कि महामारी पूरी तरह खत्म होगी. हां, एक स्तर पर पहुंचकर हम इसके साथ रहना सीख लेंगे.